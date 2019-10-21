رسالة من طالباني إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية بشأن معتصمي العلوم السياسية

2019/10/21 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

طالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني، اليوم الاثنين رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، بتنفيذ وعود الحكومة ورعاية مطالب لفيف من خريجي كليات العلوم السياسية المعتصمين سلميا منذ قرابة شهرين أمام مبنى وزارة الخارجية و مكتب رئاسة الوزراء.

وقالت طالباني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "رغم محاولة جهات معينة معهم والضغط عليهم لتغير مسار اعتصامهم السلمي، الا انهم لم يستجيبوا لهم، لانهم ينتمون لهذا الوطن و يحبون الخير والسلام لبلدهم".

وأضافت بالقول " لقد سمعنا اليوم بانكم اقترحتم بدل التعيين إخضاعهم لاختبار في الخارجية ثم قبول من ينجح فقط!، وهنا اريد ان اقول ان هؤلاء ابناء عوائل عراقية وطنية بسيطة لا يحلمون بوظائف عليا ودرجات دبلوماسية عليا، كالتي منحت عبر السنوات الماضية لأبناء و أقارب المسؤولين دون اي اختبار او معيار! ،من الذين ملئت دوائرنا الخارجية وسفاراتنا منهم".

وأكدت أن "هؤلاء يبحثون عن وظائف بسيطة تنقذهم من العوز وعوائلهم من الحرمان".

واختتمت طالباني بيانها "نناشد سيادتكم مناشدة أبوية ان تنظروا بعين العطف على أبنائكم المعتصمين وعدم التنصل عن وعدكم بتعيينهم على ملاك وزارة الخارجية والوزارات الاخرى حسب اختصاصهم، وسبق وان سلمناكم قائمة بأسمائهم و أعدادهم".

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