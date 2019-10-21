القبض على منتسب يقوم بالابتزاز الاليكتروني في بغداد

2019/10/21 | 23:06

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن، الاثنين، القبض على منتسب يقوم بالابتزاز الالكتروني.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بأشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية لقيادة الشرطة الاتحادية العميد محمد كريم علي، قامت مفارز الشؤون الداخلية، وبعد ورود معلومات عن قيام احد منتسبي الشرطة الاتحادية بسرقة جهاز موبايل من احد المواطنين المدعو (ل م) وقيامه بأبتزاز فتاة وهي خطيبة المواطن المذكور بأستغلال صورها الموجودة في الهاتف النقال وبعد البحث والتحري باستخدام الأجهزة المتطورة تم التوصل اليه وهو (نائب عريف ع.



ج.ن)".

وبينت أنه "تم ضبط المنتسب اعلاه وبحوزته جهاز الموبايل المسروق بمحضر ضبط اصولي، وتم تدوين افادته بأعترافه بالسرقة والابتزاز الاليكتروني وتم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه وايداعه التوقيف" .

بغداد اليوم _ ديالى

أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين، أن معسكرات الحشد الشعبي مؤمنة ضد المسيرات، فيما كشفت عن مفاجآت تنتظر من يحاول الاقتراب من المقرات.

وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاثنين، عن حصيلة قتلى امراء الحرب في تنظيم داعش خلال 2019.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حصيلة قتلى ما يسمى بأمراء الحرب في تن

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الإثنين، 21 تشرين الأول، 2019، بتعيين العميد الركن مالك المالكي نائباً لقائد قوات حفظ القانون.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تكليف اللواء الركن سعد خلف بدر قائد قيادة قوات حفظ القان

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