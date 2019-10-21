هذا الإجراء ما يطالب به “الحكيم” بحق الوزراء والنواب وكبار المسؤولين

2019/10/21 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق طالب رئيس تيار #الحكمة الوطني #عمار_الحكيم، بقيام الحكومة بخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين في الدولة.مطالبة الحكيم جاءت عبر تغريدة له على موقعه في تويتر، […]

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