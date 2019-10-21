الأمانة العامة: تخصيصات الحزم الاصلاحية سوف تغطى من موازنة الطوارئ ومصارف البلاد

2019/10/21 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجان فرعية في المحافظات لمتابعة المشاريع..بغداد – وعد الشمري: اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، امس الاثنين، عن تشكيل لجان فرعية في المحافظات لمتابعة المشاريع، لافتة إلى أن الحزمة الاصلاحية الثالثة تستهدف تنفيذ مطالب المتظاهرين من خلال تأهيل وتدريب العاطلين وزجهم في العمل، فيما اشارت إلى أن التخصيصات المالية سوف يتم تغطيتها من موازنة الطوارئ ...

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