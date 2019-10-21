اللجنة التحقيقية تبرئ الحكومة من إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين

2019/10/21 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ان جهات امنية قامت بالفعل..من دون أوامر عليا..بغداد ـ الصباح الجديد: أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان أحد اعضاء لجنة التحقيق باحداث التظاهرات، براءة الحكومة من اصدار أية أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، مشيرة إلى ان جهات أمنية هي التي قامت بفتح النار من دون أوامر عليا.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في ...

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