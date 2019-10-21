النفط: توفر 450 فرصة عمل إضافية لخريجي الاختصاصات الهندسية وعلوم الجيولوجيا

2019/10/21 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان الوزارة وفرت 450 فرصة عمل إضافية للاختصاصات الهندسية وعلوم الجيولوجيا ستعلن عنها بعد غد الخميس .جاء ذلك خلال الاجتماع القيادي الذي ترأسه وزير النفط امس الاثنين في مقر الوزارة لتدارس توفير اكبر عدد ممكن من الفرص للمهندسين.ونقل ...

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