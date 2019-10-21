2019/10/21 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين، بيانا أكدت فيه ان إرهابيين من داعش الإجرامي تعرضوا على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بصلاح الدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: إرهابيون من داعش الإجرامي تعرضوا على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني: إرهابيون من داعش الإجرامي تعرضوا على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).