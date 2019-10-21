2019/10/21 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية العلام الامني،اليوم الاثنين،بتعرض نقطتين في حقول علاس وتم التصدي لها بقوة مشتركه من قيادة عمليات بغداد والحشد الشعبي.وقالت الخليه في بيان تلقت خطوة برس نسخه منه،إن،”تعرضت عناصر من عصابات داعش الإرهابية على نقطتين امنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين ، كما انفجرت عبوة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلام الامني :تعرض نقطتين امنيتين في حقول علاس بمحافظة صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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