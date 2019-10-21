2019/10/21 | 23:37

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بغداد اليوم ، بغداد

ضبط كمية من الاقراص المخدرة واجهزة موبايل مسروقة داخل سيارة نوع باص في ذي قار

بغداد اليوم ـ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاثنين، عن ضبط كمية من الاقراص المخدرة وثمانية اجهزة موبايل مسروقة داخل احدى السياات في المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية في سيطرة البطحاء بمدخل مدينة الناصرية الغربي، وبالتعاون مع مفارز مكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط مواد مخدرة و اجهزة موبايل مسروقة، اثناء اجراء التفتيش داخل باص قادم من خارج المحافظة"، مبينة أن "السيطرة تلقت بلاغاً من احد الركاب مدعيا فقدان جهاز الموبايل الخاص به".

واضافت أن "الضباط ومنتسبي السيطرة باشروا بالتفتيش الدقيق، وتم ضبط كمية من الاقراص المخدرة عددها ( 662 ) قرص مختلف الانواع و ثمانية اجهزة موبايل بحوزة كل من المتهم ( و , ش , ح ) والمتهم ( ع , ر , ف ) والمتهم ( م , خ , ع ) من سكان مدينة الناصرية".

ولفتت الى أنه "جرى احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عناصر من عصابات داعش، تعرضت على نقطتين امنيتي

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وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بأشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية لقيادة الشرطة الاتحادية العميد محمد كريم

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وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

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