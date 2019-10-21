محافظ النجف يعلن عن قرب توزيع 25 الف قطعة ارض سكنية

2019/10/21 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تعهد محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، بتوزيع اكثر من 25 الف قطعة ارض سكنية لمختلف شرائح المواطنين في محافظة النجف الاشرف.

وقال الياسري في تصريح له، تلقته "الغد برس"، انه :سيتم توزيع اكثر من 25 الف قطعة ارض سكنية لمختلف شرائح المواطنين في المحافظة قريبا جدا ولمختلف الشرائح".

واشار الياسري ان "الحكومة المحلية عملت طوال الفترة الماضية لتهيئة الاراضي وفرزها واكمال الاجراءات الادارية للتمليك وقد حققنا النتائج الطيبة بذلك"

واكد انه "بعد قرار مجلس الوزراء الاخير سيتم عن قريب جدا الشروع بالتوزيع لجميع شرائح المجتمع النجفي الكريم".





وتابع الياسري، كما انه "سيتم انشاء 4 آلاف وحدة سكنية واطئة الكلفة"، مؤكدا أنه "سيتم توزيع تلك الوحدات على العوائل المتعففة من ابناء النجف الكرام".

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