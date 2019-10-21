2019/10/21 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، ضبط اقراص مخدرة واجهزة موبايل مسروقة داخل سيارة في الناصرية.

وقال اعلام المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تمكنت سيطرة البطحاء مدخل مدينة الناصرية الغربي بالتعاون مع مفارز مكافحة المخدرات من ضبط مواد مخدرة و اجهزة موبايل مسروقة، اثناء اجراء التفتيش داخل باص قادم من خارج المحافظة تلقت السيطرة بلاغ من احد الركاب مدعيا فقدان جهاز الموبايل الخاص به".

واضاف "حيث باشر ضباط و منتسبي السيطرة بالتفتيش الدقيق وتم ضبط كمية من الاقراص المخدرة عددها ( 662 ) قرص مختلف الانواع و ثمانية اجهزة موبايل بحوزة كل من المتهم ( و , ش , ح ) والمتهم ( ع , ر , ف ) والمتهم ( م , خ , ع ) من سكان مدينة الناصرية، وجرى احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اقراص مخدرة واجهزة موبايل مسروقة داخل سيارة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط اقراص مخدرة واجهزة موبايل مسروقة داخل سيارة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).