بعد استقبال مركباتهم المنسحبة من سوريا بالحجارة.. إقليم كردستان يشيد بدور الجيش الأمريكي

2019/10/22 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أشادت رئاسة إقليم كردستان العراق، بدور الولايات المتحدة الأمريكية في توفير الحماية لمواطني الإقليم، لا سيما ضد تنظيم “داعش” المتشدد، داعيةً إلى عدم الخلط بينها وبين قرار […]

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