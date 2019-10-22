رئاسة إقليم كردستان: قوات التحالف كان لها دورا رئيسيا في حمايتنا

2019/10/22 | 00:08

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت رئاسة اقليم كردستان، الاثنين، أن قوات التحالف الدولي كان لها دورا رئيسيا في حماية الاقليم ومواطنيه.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دورا رئيسيا في حماية ومساعدة مواطني إقليم كردستان، بدءاً بفرض منطقة حظر الطيران في العام 1991 فإسقاط النظام البعثي في 2003 وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في السنوات الأخيرة".

وأضافت، أنها "قدمت في هذا السبيل التضحيات ودافعت عن إقليم كردستان جنباً إلى جنب قوات بيشمركة كردستان.



لذا لا ينبغي أن ننسى دور وكفاح التحالف، وخاصة الجيش الأمريكي، ونخلط بينهما وبين قرار سياسي غير مرغوب، وإن إقليم كردستان يكرر شكره وتقديره لقوات التحالف والجيش الأمريكي، ويقيم عالياً كفاحهم وتضحياتهم".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام مجموعة من المواطنين في محافظة اربيل برمي ارتال تابعة الى الجيش الامريكي بالحجارة.

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، بكشف مصير الدكتور ميثم الحلو ومحاسبة خاطفيه وتطمين اسرته.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، إن "ظاهرة تغييب واختطاف المواطنين سيما الشخصيات المهمة والنخبوية يعد اس

بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب محافظ بابل، حسن منديل، الإثنين، أن الصراعات السياسية عطلت إحالة مشاريع المحافظة للتنفيذ، فيما بين أن حل مشاكل مجالس المحافظات بيد البرلمان.

وقال حسين منديل، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور

بغداد اليوم _ بغداد

أكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الاثنين، على "ضرورة" اصدار البرلمان قراراتٍ أخرى ملحقة بقرار الغاء عمل مجالس المحافظات، لتنظيم عمل المحافظين، وصلاحياتهم، بعد الغاء تلك المجالس.

وقال الشعلان خلال مشارك

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