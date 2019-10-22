مشادة مع طالب تودي بحياة مدرس داخل مدرسة ثانوية في بغداد

2019/10/22 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر مطلع في بغداد، اليوم الاثنين، بمصرع مدرس على خلفية مشادة مع طالب داخل مدرسة ثانوية بجانب الكرخ.

وقال المصدر وهو طالب لـ"الغد برس"، ان"مشادة حدثت بين طالب ومدرس يدعى حيدر خضير سوادي داخل ثانوية الكرامة للبنين في منطقة الاسكان بجانب الكرخ في بغداد"،مبينا ان"الطالب قام بدفع المدرس اثناء المشادة".

وأضاف أن"سوادي تدهورت حالته تدريجيا بعد دقائق مع الحادث، حيث قام احد المدرسين بنقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة"، لافتا الى أن"الوفاة بسبب نوبة قلبية، وفقا للمعلومات المتوفرة".

وأشار الى أن "المدرس كان بصحة جيدة اليوم قبل الحادث ولم يبدو عليه انه يعاني من أي مرض"،لافتا الى انه"اسلوبه كان جيدا مع الطلبة".

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