غدا.. انطلاق منافسات صالات العراق ببناء الأجسام

2019/10/22 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

تنطلق يوم غد منافسات بطولة العراق للصالات الاهلية ببناء الاجسام في مسرح منتدى شباب الفاروق ببغداد من خلال اقامة المؤتمر الفني وعملية الوزن وثم المنافسات العلنية.

وقال هشام الواني عضو المكتب الاعلامي لاتحاد بناء الاجسام: ان انتشار اللعبة بين الشباب خلال الفترة الاخيرة بات ملحوظا بعد تطور الصالات الاهلية في بغداد وبقية المحافظات وهذا ما سجلته نتائج بطولات العام الماضي من خلال تطور مستوى اللاعبين لاسيما بين اصحاب المراكز الاولى وسوف يتم اختيار المتميزين من اجل رفد الاندية والمنتخبات الوطنية بهذه المواهب وبالتالي زرع روح المنافسة بين لاعبي المنتخب وعدم الاعتماد على اسماء محددة وهذا ما يدل على تطور اللعبة وسوف نقطف ثمار هذا العمل في المستقبل القريب.

واضاف ان الاتحاد يطمح للارتقاء بمستوى هذه الرياضة في العراق من خلال اقامة بطولات كهذه والتي تعد تحفيزية لاصحاب الصالات الاهلية و اللاعبين الشباب والناشئين وكذلك الحد من انتشار البطولات العشوائية التي يقيمها بعض اصحاب الصالات الاهلية و حصرها بمنافسات رسمية في كل عام و تحت خيمة الاتحاد المركزي مبينا ان هذه البطولات هي فرصة للحكام الشباب الذين حصلوا على الشهادات التحكيمية في الدورات السابقة لقيادة دفة المنافسات وبالتالي فان الاتحاد يحرص على كسب جيل جديد قادر على قيادة البطولات الرسمية وسيتم خلال الفترة المقبلة زجهم بدورات تحكيمية عربية واسيوية من اجل ضمان تواجدهم في المحافل الدولية.

على صعيد آخر لايزال التقديم للدورة التدريبية التحكيمية المركزية التي تحتضنها محافظة كركوك للمدة من الاول ولغاية الخامس شهر تشرين الثاني المقبل للراغبين بالمشاركة من اللاعبين والمدربين الذين تتوفر فيهم الشروط وعليهم التقديم والحضور الى مقر الاتحاد المركز لبناء الاجسام في مقر اللجنة الاولمبية قرب النادي التركماني ايام الاحد والثلاثاء والخميس.

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