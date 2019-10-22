اليوم .. الشرطة يواجه نفط الجنوب في دوري السلة الممتاز

2019/10/22 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

اعلن اتحاد كرة السلة عن مواعيد المباريات المؤجلة من الادوار الاولية للمرحلة الاولى للدوري الممتاز بكرة السلة ، بينما تجري اليوم الثلاثاء مباراة مهمة تحتضنها قاعة الشعب المغلقة تجمع الشرطة مع نفط الجنوب .

وتقام الخميس المقبل مباراتان مؤجلتان في قاعة الشعب المغلقة ، اذ يلعب في الرابعة عصرا فريقا الكهرباء والتضامن ، تليها مواجهة الاعظمية والشرطة .



وتستكمل المباريات المؤجلة الاثنين من الاسبوع المقبل بلقاءي الحلة مع نفط الجنوب تقام بينهما في قاعة الحلة في الرابعة عصرا ، بينما تحتضن قاعة الشعب ببغداد في السادسة من مساء نفس اليوم لقاء مهما يجمع بطل الدوري للموسم الماضي ومتصدر جدول الترتيب النفط مع دهوك .

وفي اطار الدور الرابع من المرحلة الاولى تقام اليوم مباراة مهمة تجمع الشرطة صاحب المركز التاسع باربع نقاط من مباراتين ، مع نفط الجنوب الذي عاد بقوة بعد انتهاء ازمته المالية مع الاتحاد ، اذ جمع نفط الجنوب صاحب المركز الحادي عشر اربع نقاط من ثلاث مباريات اثر فوزه على زاخو وخسارتين بسبب عدم انجاز تسويته مع اتحاد اللعبة ما جعل الاخير يعده خاسرا في لقاءين ضمن الدورين الاوليين من المرحلة الاولى 0 / 20 .

وكانت نتائج الادوار السابقة من الدوري قد اسفرت عن فوز التضامن على الخطوط 73 / 67 نقطة ، والنفط على غاز الشمال 109 / 69 ، ودهوك على الاعظمية 94 / 55 ، ونفط الجنوب على زاخو 95 / 66 ، والميناء على الخطوط 81 / 54 ، والنفط على التضامن 90 / 72 ، والاعظمية على الكهرباء 67 / 64 ، وزاخو على نفط الشمال 97 / 90 نقطة ودهوك على غاز الشمال 92 / 65 .

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