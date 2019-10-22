2019/10/22 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إحدى الشركات النفطية الأمريكية الكبرى قد تبدأ بالعمل في س...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب: إحدى الشركات النفطية الأمريكية الكبرى قد تدخل سوريا لمساعدة الأكراد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب: إحدى الشركات النفطية الأمريكية الكبرى قد تدخل سوريا لمساعدة الأكراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).