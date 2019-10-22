الحكيم يطالب باطلاق ناشط “مخطوف” ومحاسبة خاطفيه

2019/10/22 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، تغييب واختطاف المواطنين سيما الشخصيات المهمة ، استهانة صريحة واستخفافا كبيرا بهيبة الدولة وقدرتها على حفظ الامن وفرض سلطة القانون في المجتمع .

واضاف في تغريدة على تويتر ..



لقد مر اسبوعان ومصير الدكتور ميثم الحلو احد ابرز المتخصصين النادرين في طب الامراض الجلدية ، ما يزال مجهولا بعد اختطافه من قبل جهة مسلحة مجهولة من امام عيادته في العاصمة بغداد ، نطالب الجهات المسؤولة بكشف مصير الدكتور الحلو ومحاسبة خاطفيه وتطمين اسرته ومتعلقيه .

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