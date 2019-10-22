بغداد تستنفر مستشفياتها استعدادا  لتظاهرات 25 اكتوبر ..(وثيقة)

2019/10/22 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادوجهت دائرة صحة بغداد، في جانب الكرخ مدراء المستشفيات بالاستعداد لتظاهرات الجمعة المقبلة، وتهيئة مستلزمات الطوارىء .

واشارت التوجيهات، الى ، إن على “مدراء المستشفيات حصراً التواجد يوم الجمعة المقبل، وتهيئة كافة مستلزمات وردهات الطوارئ من ادوية ومستلزمات طبية وقناني اوكسجين”.

واوضحت ان الدوام سيكون لجميع المنتسبين 50 % في يوم الجمعة”، مشيرة إلى “ضرورة تهيئة سيارات الاسعاف وتواجدها مع سائقيها وبنسبة 100 % للسواق، على ان تكون على اهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية في اسعاف المتظاهرين.

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