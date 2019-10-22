هاشم مطر - لنْ نخذلكَ في الخامسِ والعشرين

2019/10/22 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاشم_مطر لمستْ لحيتك فما زالت زغباً بكراًناعمةً شقراءَ أو سمراءَ، مبرقشةً أم شهباءَ ترقبُ همسَ القوسينِ، فلمْ يسعفْكَ الحظُ لتحلقَها في يومٍ قادمِ منَ الأيامِتقبلكَ وأنتَ بينَ يدَيْها عسى أنْ تصحىلكنَّ الشفرةَ كانت قاطعةً اسفلَ أذنيكَفمن سيُقّلُبها ويداعبُ ملمسَها بعد الآنتمسدُ بكفيها ملمسَها الناعمَ منْ اسفلِ الى أعلى فتوخزُ راحتَها وتنمُّ أناملَها وتتضوعُ، أو تتأملُ لوناً تكتم......

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