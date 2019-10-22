عباس علي العلي - المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور والقانون العراقي عن مجريات أحداث 1102019 وما بعدها.

2019/10/22 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي في السياقات الدستورية المعتمدة وفقا لأحكام دستور 2005 العراقي فإن رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي الأول عن سياسة الحكومة في تطبيق الدستور والقانون، وبالتالي أي خلل في أداء الوظيفة العامة منه أو من الأجهزة والمؤسسات التي يتولى إدارتها يتحملها بشكل مباشر، وعليه فالتقصير أو التعدي على بنود القانون والدستور من قبلها ومن أي جهة حكومية لا تشكل إخلالا في المسؤولية المبا......

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