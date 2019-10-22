حاكم كريم عطية - بأنتظار تحقيق العدالة لشهداء الأنتفاضة

2019/10/22 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية كل الأنظار مشدودة ليوم 25/10 لأستمرار أنتفاضة شعبنا العراقي للخلاص من زمر الفساد وتحقيق مجتمع العدالة والديمقراطية الحقيقي ليعيش فيه العراقيون وتحقيق أحلامهم في بناء الوطن المنشود الذي أفتقده العراقيون من فترة طويلة وبالتالي تقديم مجرمي القناصات والأسلحة الأخرى التي أستخدمت لقمع الأنتفاضة الشعبية للعدالة.نحن على الموعد المنشود ولكنها مهمة ليست بالسهلة في ظل كل الظروف المعقدة التي تحيط ب......

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