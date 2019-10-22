الحشد الشعبي ينفي ما تم تداوله بشأن توجيه منتسبيه بعدم المشاركة بالتظاهرات الشعبية

2019/10/22 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية الادارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء، ما تم تداول عن توجيه منتسبي الحشد بعدم المشاركة بالتظاهرات الشعبية

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