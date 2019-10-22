العراق والنرويج يوقعان {اتفاقية مبادئ النفط مقابل التنمية}

2019/10/22 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، لرئيسة الحكومة النرويجية إرنا سولبرغ التي وصلت الى بغداد صباح أمس الاثنين، أن العراق يتطلع الى العمل مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، وبينما لفت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال توقيع البلدين “اتفاقية مبادئ النفط مقابل التنمية”، إلى أن لدى النرويج تجربة ناجحة بشأن صناديق الأجيال، ويمكن لشركاتها التي تتمتع بكفاءة عالية المساهمة في إعمار العراق، أبدى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تطلع بغداد إلى شراكة مستقبلية طويلة الأمد مع أوسلو.

يأتي ذلك في وقت جددت فيه سولبرغ التزام بلادها بشراكتها مع العراق ودعمها للحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب وتدريب القوات العراقية وإعادة بناء واستقرار العراق، مشيدة بدعم الحكومة العراقية لصندوق اعادة الاستقرار التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

وأفاد بيان رئاسي، تلقته “الصباح”، بأن صالح أكد، خلال استقباله رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ، أن “العراق يتطلع الى العمل مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات، وتجنب التصعيد المتزايد الذي يقوض فرص السلام إقليمياً ودولياً”.

وشدد الرئيس صالح على “ضرورة إيجاد حل للمشكلة السورية بعيداً عن التدخلات الخارجية والعمليات العسكرية، والسعي لتقديم المساعدة والدعم العاجل للاجئين والنازحين بسبب التوغل التركي شمال سوريا”.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لدى استقباله نظيرته النرويجية: إن “لدى النرويج تجربة ناجحة بشأن صناديق الاجيال، ويمكن لشركاتها التي تتمتع بكفاءة عالية الاسهام في اعمار العراق الى جانب تجاربها في مجالات تطوير المرأة والطفولة والمصالحة الاجتماعية”.

واضاف عبد المهدي، وفقا لبيان مكتبه الاعلامي الذي تلقته “الصباح”، ان “هذه الزيارة لها اهمية خاصة واعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين نحو اقامة علاقات ستراتيجية في الجوانب الثقافية والاجتماعية ومحاربة الفساد، وفي هذه الزيارة المهمة والمثمرة، وقعنا (اتفاقية مبادئ النفط مقابل التنمية) على طريق تبادل المصالح والاستفادة من قدرات وامكانات البلدين من أجل تحقيق البناء والتقدم والازدهار لشعبينا، وأكدنا معا اهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل من اجل تحقيق الأمن والسلم العالميين”.

على صعيد ذي صلة، اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن العراق يتطلع إلى شراكة مستقبلية طويلة الأمد مع النرويج.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته “الصباح”، ان الحلبوسي “استقبل رئيسة وزراء مملكة النرويج ارنا سولبرغ؛ لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة”.

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