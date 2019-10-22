2019/10/22 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

شكلت مؤسسة الشهداء غرفة عمليات خاصة بانجاز معاملات شهداء التظاهرات، مؤكدة انها ستشكل فرقا جوالة لزيارة أسرهم وانجاز المعاملات ميدانيا.

وافاد مدير عام دائرة شهداء ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي بتصريح خاص لـ “الصباح” بان المؤسسة وضمن جهود خلية المتابعة التي تشكلت بأمر رئاسة الوزراء وتنفيذا لبنود القرار 340 والبند 13 الخاص بترويج معاملات شهداء التظاهرات، اعدت خطة لذلك تضمنت تشكيل غرفة عمليات خاصة بانجاز المعاملات بوقت قياسي وبتجاوز الروتين

الاداري.

وبين ان المؤسسة استنفرت جميع جهودها ببغداد وعموم المحافظات من اجل ترويج المعاملات بالشكل الامثل، والى جانب ذلك فان المؤسسة بصدد تشكيل فرق جوالة تابعة الى مديريات المؤسسة من اجل زيارة اسر الشهداء وتدوين البيانات الخاصة بهم لغرض انجاز المعاملات

ميدانيا.

ونوه المندلاوي بأن الفرق ستضم مختصين قانونيين لمساعدة ذوي الشهيد من اجل ترويج المعاملة، فضلا عن انها ستضم ايضا ممثلين عن وزارتي الداخلية والصحة بغية البت في البيانات آنيا من دون مراجعة الدوائر التابعة الى هاتين الوزارتين ومن ثم عرضها على اللجان الفرعية من اجل تعويضهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرفة عمليات لإنجاز معاملات شهداء التظاهرات ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرفة عمليات لإنجاز معاملات شهداء التظاهرات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).