وديع العبيدي - أين ينظر العرب؟.. (2)

2019/10/22 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديأين ينظر العرب؟..(2)(أنا الشوكة التي توخز البغل)- سقراط(ثقافتنا هي مأساتنا)- صلاح نيازي[لقد ارتبط قدر العراق، كما سواه من بلاد الدنيا، بشخصيات حكامه المميزين، في القوة والاقتدار والكفاءة على مدى التاريخ.بينما كان العراق يغيب ويتراجع، ويسقط ضحية السيطرة والتبعية الخارجية، عندما يكون حكامه ضعفاء وجهلاء بالادارة والقيادة.ان تاريخ العراق مثلا: هو تاريخ سرجون وحمورابي ونب......

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