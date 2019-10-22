2019/10/22 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_إبريهي_علي كلمة حول الأقتصاد اللبناني والتحول المرتقبيقدر سكان لبنان 6.849 مليون نسمة عام 2018، لمجموع المواطنين والمقيمين، ومعدل نموه مرتفع 3.17% سنويا في العقود الثلاثة الأخيرة.وحسب البيانات المنشورة في موقع البنك الدولي، نما الناتج المحلي الأجمالي لنفس المدة، بدءأ من عام 1988، بمعدل 4.46% سنويا.ومن تلك المؤشرات يتضح ان نمو الناتج ( الدخل) بالمتوسط للفرد 1.25% سنويا ،وهو منخفض.بمعنى ان لبنان أخفق ف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد إبريهي علي - كلمة حول الأقتصاد اللبناني والتحول المرتقب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد إبريهي علي - كلمة حول الأقتصاد اللبناني والتحول المرتقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).