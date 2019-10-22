2019/10/22 | 03:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_إبريهي_علي كلمة حول الأقتصاد اللبناني والتحول المرتقبيقدر سكان لبنان 6.849 مليون نسمة عام 2018، لمجموع المواطنين والمقيمين، ومعدل نموه مرتفع 3.17% سنويا في العقود الثلاثة الأخيرة.
وحسب البيانات المنشورة في موقع البنك الدولي، نما الناتج المحلي الأجمالي لنفس المدة، بدءأ من عام 1988، بمعدل 4.46% سنويا.
ومن تلك المؤشرات يتضح ان نمو الناتج ( الدخل) بالمتوسط للفرد 1.25% سنويا ،وهو منخفض.
بمعنى ان لبنان أخفق ف......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد إبريهي علي - كلمة حول الأقتصاد اللبناني والتحول المرتقب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحسب البيانات المنشورة في موقع البنك الدولي، نما الناتج المحلي الأجمالي لنفس المدة، بدءأ من عام 1988، بمعدل 4.46% سنويا.
ومن تلك المؤشرات يتضح ان نمو الناتج ( الدخل) بالمتوسط للفرد 1.25% سنويا ،وهو منخفض.
بمعنى ان لبنان أخفق ف......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد إبريهي علي - كلمة حول الأقتصاد اللبناني والتحول المرتقب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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