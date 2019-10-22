العراق يضع عينه على تجربة النرويج

2019/10/22 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامياعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الاثنين، توقيع العراق والنرويج اتفاقية النفط مقابل التنمية، جاء ذلك أثناء زيارة وفد نرويجي إلى بغداد لعقد عدد من الاتفاقيات المهمة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان «العراق والنرويج وقعا اتفاقية النفط مقابل التنمية».واستقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ وبحثا التعاون بين البلدين والتطورات الامنية والسياسية في العراق والمنطقة.وبحث عبد المهدي ورئيسة وزراء مملكة النرويج تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، والإستفادة من الخبرات والشركات النرويجية في إعمار العراق، واستمرار التعاون ضد الارهاب الذي يمثل عدوا مشتركا، والقضايا الإقليمية.وقال رئيس مجلس الوزراء، إن «لدى النرويج تجربة ناجحة بشأن صناديق الأجيال، ويمكن لشركاتها التي تتمتع بكفاءة عالية المساهمة في إعمار العراق الى جانب تجاربها في مجالات تطوير المرأة والطفولة والمصالحة الإجتماعية».وأضاف ان «هذه الزيارة لها أهمية خاصة واعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين نحو إقامة علاقات استراتيجية في الجوانب الثقافية والاجتماعية ومحاربة الفساد، وفي هذه الزيارة المهمة والمثمرة، وقعنا {اتفاقية مبادئ النفط مقابل التنمية} على طريق تبادل المصالح والاستفادة من قدرات وامكانات البلدين من أجل تحقيق البناء والتقدم والازدهار لشعبينا، وأكدنا معا على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل من اجل تحقيق الأمن والسلم العالميين».وطالب رئيس مجلس الوزراء مملكة النرويج إطلاع الاتحاد الأوروبي على الدور الذي يلعبه العراق وضرورة دعمه كعامل مهم في استقرار المنطقة والعالم وفي مواجهة داعش وتقديم التضحيات والانتصار عليها، وان دور العراق حقق سلما أفضل اقليميا وعالميا وخفف من الانتقال الى دول اوروبا والعالم.وتم بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء ونظيرته النرويجية توقيع {اتفاقية مبادئ النفط مقابل التنمية} في ختام المباحثات التي جرت في بغداد صباح.وقالت رئيسة الحكومة النرويجية «هذه هي اول زيارة لي الى العراق، واتقدم بالشكر الى رئيس الوزراء على الضيافة والاستقبال الحار، مؤكدة ان السيادة العراقية امر مهم للغاية، والنرويج ستبقى ملتزمة بشراكتها مع العراق وستستمر بدعمها للحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب وتدريب القوات العراقية ولإعادة بناء واستقرار العراق»، مشيدة بدعم الحكومة العراقية لصندوق اعادة الاستقرار التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي.وبينت سولبرغ ان بلادها وقعت هذه الاتفاقية مع العراق لبدء مرحلة جديدة لبرنامج النفط مقابل التنمية لثلاث سنوات والذي سيسهم في اجندة الاصلاح العراقي، كما اكدت رغبة النرويج بتعزيز التعاون الثنائي وتطلعها لبناء شراكة طويلة الأمد مع العراق.بدوره، بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي مع رئيسة وزراء مملكة النرويج فتح سفارة للنرويج في العراق.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيسة وزراء مملكة النرويج ايرنا سولبرغ؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة».وأضاف أنه في مستهل اللقاء رحب برئيسة الحكومة النرويجية لزيارتها بغداد بعد الانتصار على داعش الإرهابي، مثمنا مساهمة النرويج مع التحالف الدولي بدعم العراق خلال حربه ضد الإرهاب الذي استهدف العالم اجمع.وقال رئيس مجلس النواب إن «العراق يتطلع إلى شراكة مستقبلية طويلة الأمد مع النرويج، وهذا يتطلب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح سفارة للنرويج في البلاد، فضلا عن تفعيل لجان الصداقة العراقية النرويجية».ودعا الحلبوسي، إلى «تعاون مشترك بين البلدين في جميع المجالات ومنها الاستثمار والاستفادة من خبرات الشركات النرويجية في البناء والإعمار، والمساهمة في جهود إعادة النازحين، وتحقيق الاستقرار، واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب».وأوضح البيان، أن «اللقاء ناقش تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرها على البلاد، مشيرا سيادته إلى أن العراق ليس بمعزل عن محيطه ولا يريد أن يكون ساحة صراع بقدر أن يكون نقطة التقاء بين الفرقاء»، مؤكدا أن «استقرار العراق عامل مهم لاستقرار المنطقة».من جهتها، أبدت رئيسة الحكومة النرويجية رغبة «بلادها بتعزيز التعاون الثنائي مع العراق»، مؤكدة التزام بلادها بـ»الشراكة ودعم الحكومة العراقية في جهود مكافحة الإرهاب وإعادة البناء والإعمار وتحقيق الاستقرار».

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