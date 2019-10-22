محافظ البصرة يحيل مشروع تنفيذ البنى التحتية لمنطقة الحكيمية الى «براق الخير» المحلية

2019/10/22 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقياعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني عن احالة مشروع تنفيذ البنى التحتية لشوارع منطقة الحكيمية الى شركة براق الخير للمقاولات.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه انه تم احالة مشروع تنفيذ البنى التحتية لشوارع منطقة الحكيمية الواقعة خلف قيادة شرطة البصرة مع منطقة نهير الليل الى شركة براق الخير للمقاولات. واضاف محافظ البصرة ان «مشروع البنى التحتية لشوارع منطقة الحكيمية الواقعة خلف قيادة الشرطة هي ضمن تخصيصات برنامج البترو دولار لعام 2019»، لافتاً إلى ان هناك مشاريع اخرى تتعلق بالبنى التحتية سيتم الاعلان عن إحالتها في الفترة المقبلة.وكان محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني قد اعلن في الفترة الماضية عن احالة اكثر من (107) مشروع خدمي وعمراني في مختلف مناطق المحافظة .في الغضون، وجّه محافظ البصرة مديرية بلديات البصرة بفرز الاراضي لمنتسبي الشركة العامة للحديد والصلب.

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