طلال الربيعي - خرافة الحرية الرأسمالية (في عالمنا المعاصر)! (7)

2019/10/22 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي يقول Alex Henderson انه على الرغم من أن السناتور برنارد ساندرز والسناتورة إليزابيث وارين, وكلاهما يرشحان نفسهما للرئاسة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية في امريكا لعام 2020, لديهما آراء اقتصادية متشابهة, إلا أنهما يختلفان فيما يتعلق الامر ب"الاشتراكية" و "الرأسمالية".ساندرز يقول عن نفسه انه "اشتراكيً ديمقراطيً", بينما تعلن وارن, "أني رأسمالية لعظامي." ولكن الحقيقة تقول ا......

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