معين حداد - جيوبوليتيكا الرأسمالية

2019/10/22 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معين_حداد ينبني منهج الجيوبوليتيكا على العلاقة بين السلطة السياسية في الدولة المعاصرة من جهة والأراضي التي تعتبر الدولة نفسها معنيّة بها من جهة أخرى، وعليه فإن الجيوبوليتيكا تتناول من بين ما تتناوله الآليات التي تسعى بها القوى والفاعليات السياسية للسيطرة على هذه الأراضي أو تلك.ولمّا كانت أنشطة الرأسمال تتقاطع مع أنشطة الدولة التي ينتمي إليها، فإن اضطراره إلى التوسع الجغرافي يجعله معنياً على نحو مباشر بما ي......

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