هجوم ليلي لداعش في محافظة عراقية يخلف قتيلين من الجيش

2019/10/22 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين: يس عراق افادت مصادر امنية ،اليوم الثلاثاء، ان تنظيم داعش هاجم نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين، مما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الجيش العراقي.وقالت المصادر لـ”يس عراق”، ان “عناصر من داعش هاجمت نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس في محافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة […]

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