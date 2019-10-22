الرافدين ينشر اسماء المتلكئين لقروض بسماية ويحذر من عدم تسديد مابذمتهم

2019/10/22 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني .

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