مصرف الرافدين يوجه تحذيراً للمتلكئين في دفع اقساط “قروض بسماية”

2019/10/22 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذر مصرف الرافدين المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه تم نشر اسماء المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد مابذمتهم من قروض بسماية السكني”، داعياً “لمراجعة فروع المصرف المخصصة بمنح تلك القروض […]

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