الصناعات التعدينية: ارباح شهر ايلول من بيع منتجاتنا بلغت اكثر من مليار دينار

2019/10/22 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، عن تجهيزيها القطاعين العام والخاص بمنتجاتها المختلفة خلال شهر ايلول الماضي، فيما بينت ان ارباحها بلغت اكثر من مليار دينار.

وقال مصدر مخول في الشركة في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة تابعته "الغد برس"، إن "الشركة حققت خلال الشهر المذكور مبيعات بلغت مليار و(845) مليون دينار عراقي عن تجهيز وتسويق منتجاتها المتنوعة شملت الكات باك بأنواعه بكمية (72) طنا لصالح امانة بغداد وشركة هانوا الكورية والملح الخام بكمية (10000) طن لصالح شركتي نفط ميسان ونفط الجنوب".

واضاف ان "الشركة جهزت القطاعين العام والخاص بالنتروجين المسال بكمية (30) م3 وزيوت صناعية وهيدروليك ومضاف خرساني بكمية (20) طنا ومنتج قير الاكساء المطور بأنواعه بكمية (1329) طنا وبرايم كوت بأنواعه بكمية (9590) طنا والرمل القياسي بكمية (1,420) طن وكاربونات الكالسيوم (فلر اصباغ) بكمية (303) طنا".

وتابع ان "الشركة جهزت ايضا الصوف الصخري سائب بكمية (500) م2 وزيوت غير نقية بكمية (37) طنا وراتنج صلب نوفولاك بكمية (433) كغم وقير التسطيح بكمية (1) طن فضلا عن إنتاج المضافات الكيميائية الخاصة بمياه تغذية أبراج التبريد والمراجل البخارية بكمية (1,8) طن وتجهيزها للقطاع الخاص وغيرها من المنتجات الاخرى".

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