إخماد حريق نشب داخل دار في بعقوبة

2019/10/22 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حادث حريق نشب داخل دار في مدينة بعقوبة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بعد ورود اخبار بوجود حادث حريق في قرية خرنابات/بعقوبة توجهت فرقة إطفاء من مركزي دفاع مدني بعقوبة المركز إلى موقع الحادث".

وأضافت أنه "عند الوصول تبين الحادث احتراق دار"، مبينة أنه "على الفور باشرت الفرقة بإخماد الحادث بسرعة ومهنية عاليتين".

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