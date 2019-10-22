“عمل إرهابي”… إيران ترجح المتورط في الهجوم على ناقلتها النفطية قبالة السعودية

2019/10/22 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة

دعت إيران، مساء أمس الاثنين، الأمم المتحدة إلى المشاركة في تحقيقات الهجوم على ناقلة النفط (سابيتي)، التي تقول إنها استهدفت قبالة السواحل السعودية.

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