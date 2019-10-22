2019/10/22 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات البطولة الصيفية الثانية للمواهب التي تضيفها المدينة الشبابية باشراف دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، بمشاركة اكثر من ٤٥٠ لاعب ولاعبة في ١٠ العاب من مراكز الموهبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم بغداد تحتضن منافسات البطولة الصيفية الثانية للمواهب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم بغداد تحتضن منافسات البطولة الصيفية الثانية للمواهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).