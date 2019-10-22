جدول مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

2019/10/22 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تستأنف من جديد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية لموسم 2019-2020، والتي يحمل لقبها حاليًا فريق ليفربول الإنجليزي.

اليوم ستقام 8 مباريات هامة بكل تأكيد في مشوار البطولة لكل الفرق، حيث تسعى بعض الفرق الكبيرة لتدارك الموقف مثل ريال مدريد حامل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 13 مرة.أما باقي الفرق فستحاول الاستمرار في الفوز للاقتراب أكثر فأكثر من التأهل إلى دور ال16 من البطولة حيث ستكون تلك الجولة على وجه التحديد أهميتها أنها ختام جولة الذهاب وسيكون لقاء العودة بعد إسبوعين.توتنهام وصيف النسخة الماضية للبطولة والذي خسر في الجولة الماضية بنتيجة 7-2 وهي أكبر نتيجة يخسر بها نادي انجليزي في تاريخ دوري الأبطال سيحاول مصالحة جماهيره من بوابة فريق النجم الأحمر الصربي.وإليكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا ومواعيدها بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة لها:أتليتكو مدريد الإسباني × باير ليفركوزن الألماني ..



الساعة 7:55 مساءً (بي إن سبورتس 1)شاختار دونتسك الأوكراني × دينامو زغرب الكرواتي ..



الساعة 7:55 مساءًكلوب بروج البلجيكي × باريس سان جيرمان الفرنسي ..



الساعة 10 مساءً (بي إن سبورتس 6)جالطة سراي التركي × ريال مدريد الإسباني ..



الساعة 10 مساءً (بي إن سبورتس 1)أوليمبياكوس اليوناني × بايرن ميونخ الألماني ..



الساعة 10 مساءً (بي إن سبورتس 5)توتنهام الإنجليزي × النجم الأحمر الصربي ..



الساعة 10 مساءًمانشستر سيتي الإنجليزي × أتالانتا الإيطالي ..



الساعة 10 مساءً (بي إن سبورتس 2)يوفنتوس الإيطالي × لوموكتيف موسكو الروسي ..



الساعة 10 مساءً (بي إن سبورتس 4).انتهى

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