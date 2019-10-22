نائب ’’معارض’’ يطالب ببقاء الحكومة لـ 6 أشهر أخرى على الأقل

2019/10/22 | 09:26

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بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل المعارضة، سركوت شمس الدين، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019) جهات سياسية بالعمل على اسقاط حكومة عادل عبد المهدي، مقترحاً اعطاء مهلة تتراوح ما بين 6 ـ 12 شهراً لتقييم حزم الاصلاحات التي صوتت عليها الحكومة.

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

أكدت رئاسة اقليم كردستان، الاثنين، أن قوات التحالف الدولي كان لها دورا رئيسيا في حماية الاقليم ومواطنيه.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دورا رئيسيا في

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، بكشف مصير الدكتور ميثم الحلو ومحاسبة خاطفيه وتطمين اسرته.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، إن "ظاهرة تغييب واختطاف المواطنين سيما الشخصيات المهمة والنخبوية يعد اس

بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب محافظ بابل، حسن منديل، الإثنين، أن الصراعات السياسية عطلت إحالة مشاريع المحافظة للتنفيذ، فيما بين أن حل مشاكل مجالس المحافظات بيد البرلمان.

وقال حسين منديل، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور

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