“بالفديو”.. رتل عسكري امريكي يتعرض لهجوم بالحجارة اثناء مروره بمدينة اربيل

2019/10/22 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق اقدم عدد من الشباب في مدينة أربيل، على رمي الحجارة على قافلة عسكرية امريكية انسحبت من سوريا ودخلت اقليم كردستان العراق اليوم الاثنين.عبارات ضد اردوغان في العراق! ويظهر مقطع فديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الشبان وهم يقذفون المركبات العسكرية الأمريكية بالحجارة تعبيرا على رفضهم لانسحاب القوات الأمريكية من […]

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