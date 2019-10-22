أسعار المستهلكين في السعودية تتراجع في ايلول للشهر التاسع على التوالي

2019/10/22 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين في السعودية في سبتمبر / ايلول الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام، للشهر التاسع على التوالي ولكن بوتيرة هي الأبطأ هذا العام، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.7% مقارنة بتراجع بـ 1.1% في الشهر الذي سبق.

فيما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بـ 0.2% على أساس شهري.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 2.9% هذا العام، فيما توقع نمو الاقتصاد السعودي بـ0.2 %.

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