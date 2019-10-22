صحة ديالى: اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في المقدادية

2019/10/22 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة على محلات بيع المواد الغذائية الجملة والمفرد.

ونقلت الدائرة عن مدير قطاع المقدادية أحمد حامد ناجي قوله، إن "فرق رقابة قطاع المقدادية نفّذت حملة مشتركة مع قاطع الامن الوطني في القضاء على محلات بيع المواد الغذائية الجملة والمفرد لمتابعة المواد من حيث تاريخ الانتاج والانتهاء".

وأضاف ناجي، انه "تم خلال الحملة اتلاف عدد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبكمية ٨١ كغم مواد صلبة و٧٥ لترا مواد سائلة وبمحاضر إتلاف اصولية وبحضور صاحب العلاقة".

وأكد على "استمرار فرق الرقابة الصحية بحملاتها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين".

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