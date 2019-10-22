امانة بغداد تعلن سيطرتها على مياه الامطار

2019/10/22 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، سيطرتها الكاملة على الامطار التي هطلت على العاصمة خلال الساعات الماضية.

وذكرت الامانة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "ملاكاتها الآلية والبشرية اعلنت استنفارها مع اللحظات الاولى لهطول الامطار التي تباينت شدتها بين المتوسطة والشديدة لا سيما في مناطق شرقي بغداد".

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