الرافدين ينشر اسماء المتلكئين لقروض بسماية ويحذر من عدم تسديد مابذمتهم

2019/10/22 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس حذر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني .وذكر بيان تلقته وكالة خطوة برس، انه “تم نشر اسماء المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد مابذمتهم من قروض بسماية السكني”، داعيا “المواطنين لمراجعة فروع المصرف المخصصة بمنح تلك القروض

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