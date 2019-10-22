أمطار رعدية وانخفاض للحرارة حتى السبت

2019/10/22 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون في الوسط والجنوب غائم جزئياً وأحياناً غائم وفي الشمال غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية" مشيراً الى ان "درجة الحرارة العظمى بمدينة بغداد ستكون بمعدل 35 مْ".وأضاف، ان "طقس الخميس المقبل سيكون في الوسط والشمال غائم جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً وفي الجنوب غائم جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية ولا تغير في درجات الحرارة بالمناطق كافة عن اليوم السابق".أما طقس الجمعة المقبلة فيكون "في الوسط غائماً مصحوباً بتساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات وفي الشمال غائماً مصحوباً بتساقط زخات مطر رعدية ولا تغير في الحرارة وفي الجنوب غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلا تكون رعدية والحرارة تنخفض بضع درجات".وأشار البيان الى، ان "طقس السبت المقبلة "سيكون في الوسط غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات وفي الشمال غائماً مصحوباً بتساقط أمطار تكون رعدية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات وفي الجنوب غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية و لا تغير في درجات الحرارة".انتهى

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