“بالفديو”.. مواطن من اهالي الناصرية يثور غاضباً بوجه وزير التخطيط: كفى سرقة لاموال الشعب

2019/10/22 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق عبر مواطن من اهالي قضاء الناصرية مركز محافظة ذي قار، عن غضبه الكبير امام وزير التخطيط نوري الدليمي.وبحسب مقطع فديو حصلت عليه “يس عراق”، ظهر الرجل وهو يوجه رسالة قاسية للحكومات المتعاقبة، مطالباً المسؤولين بوقف السرقات وايقاف رواتبهم الضخمة والالتفات الى الشعب.هذا ووصل وزير التخطيط نوري الدليمي الى ذي […]

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