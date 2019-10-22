هطول خفيف للامطار في ليلة واحدة يغرق شوارعاً فرعية في بغداد.. العراق على موعد مع طقس غير مستقر

2019/10/22 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعرضت بعض الشوارع الفرعية في العاصمة بغداد الى الغرق، وذلك عقب هطول الامطار لليلة واحدة.وارتفعت مناسيب المياه بشكل ملحوظ ببعض الشوارع الفرعية في العاصمة بغداد جراء هـطول غزير للأمطار شهـدته ليلة الثلاثاء.وقال خبراء في الطقس، أن “الأجواء غير المستقرة وفرص الأمطار ستستمر طيلة الأسبوع الجاري ومع فترات استقرار نسبي قصيرة […]

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