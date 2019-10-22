في البصرة.. القانون ليس فوق الجميع.. العشائر تتحدى الدولة

2019/10/22 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق لا يبدو تطبيق القانون يسري بشكلٍ واحدٍ على كل #العراقيين، ولعل بعض #العشائر في محافظة البصرة، تفلت من #العقاب في بعض الأحيان، بحسب المسؤول المحلي محمد […]

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