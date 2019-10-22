بالصور.. موظفو الاتصالات يتظاهرون أمام الوزارة احتجاجاً على عزم البرلمان إقالة الوزير

2019/10/22 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تظاهر العشرات من موظفي وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى الوزارة احتجاجاً على عزم البرلمان إقالة الوزير.

وقال مراسل "الغد برس" إن العشرات من موظفي وزارة الاتصالات تظاهروا، اليوم، أمام مبنى الوزارة احتجاجاً على عزم مجلس النواب التصويت على إقالة الوزير نعيم الربيعي، بعد ترشيح أسمه من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من ضمن المشمولين بالتغيير الوزاري.

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